محمد بن زايد يبعث رسالة إلى مواطني الإمارات والمقيمين فيها

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة إلى مواطني الإمارات والمقيمين فيها.

وقال ابن زايد إن العالم يعيش تحديات جمّة في هذه الآونة، بسبب تفشي جائحة "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، مشددا على أنه لكي يتم تجاوز هذه التحديات فلابد من أن يتلازم الإيمان بالقيم الإنسانية في آلية عمل واحدة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن "القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع، وهذا ما فعله المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، وفي هذا الشهر الفضيل علينا بالتحلي بالصبر وتحمّل المشاق في مواجهة التحديات، فشهر رمضان هو شهر البذل والعطاء والخير للبشرية، ومن ثم علينا استثماره بما ينفع الناس ويرسم البسمة على وجوههم".

وبعث محمد بن زايد رسالة إلى مواطني الدولة والمقيمين فيها، أوضح من خلالها أن الأزمة مستمرة وعلاجها يحتاج إلى الصبر والتكاتف ومساندة كل من يعمل لأجل صحة هذا الوطن وسلامته من مواطنين ومقيمين لا نفرّق بينهم، فدولة الإمارات قوية وقادرة على الخروج من هذه الأزمة واجتيازها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ولي عهد أبو ظبي جاءت في مداخلة أجراها محمد بن زايد، خلال أولى محاضرات مجلس محمد بن زايد الرمضاني، والتي ألقاها "عن بُعد، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، الدكتور عمر حبتور الدرعي، تحت عنوان "بقيمنا نمضي نحو المستقبل".