قوات "أنصار الله" تتوعد "العدو" بخيارات استراتيجية "ستجعله يندم على تصعيده"

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم الأربعاء، انتهاء عملية "فأمكن منهم" وتطهير ما تبقى من محافظة الجوف بنسبة 95% في المئة.

ونقلت قناة "المسيرة"، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن المرحلة الأخيرة من عملية "فأمكن منهم" شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في المرازيق والمهاشمة بالجوف، سقط على إثرها ما يقارب 1200 قتيل من "المرتزقة".

متحدث القوات المسلحة يعلن انتهاء عملية "فأمكن منهم" وتحرير ما تبقى من محافظة الجوف#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/6cqaTgGuO0 — قناة المسيرة (@almasirah) April 29, 2020

وأكد سريع أن المساحة المحررة مؤخرا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف، لافتا إلى أن صحراء الجوف شكلت أهم وكر لما يسمى بـ"القاعدة" و "داعش" المدعومين أمريكيا وسعوديا وإماراتيا.

وقال العميد يحيي سريع إن "أهمية معسكر اللبنات أنه آخر معقل "للمرتزقة" في الجوف وهو مفتاح لمحافظة مأرب، وقوى العدوان تصعد في مأرب بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأن الجيش واللجان يتصدون لهم".

وأوضح سريع أن لدى قواته "خيارات استراتيجية ستجعل العدو يندم على تصعيده، وعليهم أن يتحملوا العواقب، وأن طيران العدوان شن أكثر من 256 غارة منذ نهاية شهر مارس/آذار، وحتى أول أبريل/نيسان على الجوف".