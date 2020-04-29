تسجيل أول إصابتي "كورونا" في مناطق سيطرة الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة السورية بأنه "تم تسجيل أول حالتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد في أحد الأحياء الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" التابع للجيش الأمريكي في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا".

وتابع المراسل بأن: "المصابين هما امرأة مسنة تعاني من أمراض عديدة منها داء السكري ومتواجدة في المشفى حيث تتلقى العلاج منذ أكثر من أسبوعين إضافة لابنها الشاب الموجود ضمن الحجر المنزلي في منزل ذويه".

وقالت مصادر أهلية بالحسكة لـ"سبوتنيك" أن مسلحي ما يسمى "قوات الأسايش"، وهي الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، منعوا اليوم (الاربعاء 29 نيسان/ أبريل) فريقا تابعا لمديرية الصحة السورية في محافظة الحسكة من زيارة منزل العائلة وأخذ مسحات وعينات منهم لإجراء التحاليل الضرورية لهم.

بدوره المدعو جوان مصطفى، وهو ما يسميه تنظيم قسد بـ "مسؤول الصحة في شمال وشرق سوريا"، أكد في تصريحات صحفية "تسجيل حالتين للإصابة بفايروس كورونا في إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة)، وأشار إلى أنهما "تخضعان للحجر الصحي".

وتزداد مخاوف سكان المناطق الواقعة تحت النفوذ الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له في مناطق شرق الفرات، من انتشار فايروس "كورونا"، وذلك نتيجة تواجد المئات من الجنود الأمريكيين والأتراك ودول "التحالف الدولي" على أراضيها.

إضافة لدخول عشرات الشاحنات والآليات الأمريكية المحملة بالمعدات العسكرية من العراق وإقليم كردستان العراق عبر المعابر غير الشرعية ومنها الوليد "البري" وسيمالكا "النهري".