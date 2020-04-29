شاهد.. أمير قطر بين أجهزة التنفس الصناعي

قال تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إنه اطلع أثناء زيارته اليوم لمركز البحوث والتطوير التابع لوزارة الدفاع على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونشر أمير قطر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها اطلاعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، التي نجح المهندسين القطريين في تطويرها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبأن تلك الأجهزة تمس الحاجة إليها هذه الأيام، بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

أثناء زيارتي اليوم لمركز البحوث والتطوير التابع لوزارة الدفاع اطلعت على أجهزة التنفس الاصطناعي التي نجح مهندسونا في تطويرها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، والتي تمس الحاجة إليها هذه الأيام بسبب وباء كورونا. pic.twitter.com/q1wABqwSod — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 29, 2020

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تميم بن حمد، قام، عصر اليوم، بزيارة إلى مركز البحوث والتطوير بشركة برزان القابضة، التابعة لوزارة الدفاع القطرية، وذلك في مقرها بواحة العلوم والتكنولوجيا، للاطلاع على خطوط الانتاج الخاصة بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي (Savr-Q ).

واستمع أمير قطر إلى شرح حول البنية التحتية الصناعية لخطوط الإنتاج الخاصة بتلك الأجهزة، الذي ستنتجه شركة برزان من خلال شراكة مع شركة ويلكوكس (Wilcox) الأمريكية، بهدف تغطية متطلبات القطاع الصحي في الدولة.

لولوة الخاطر: بتوجيهات صاحب السمو.. قطر ستحقق الاكتفاء الذاتي من أجهزة التنفس الاصطناعيhttps://t.co/ubISDaN1zw pic.twitter.com/MhA7iT9ikn — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 29, 2020

ويعزى الهدف من إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي إلى تلبية احتياجات الدولة القطرية والتصدير للخارج، في ظل ازدياد الطلب عالميا على أجهزة التنفس لعلاج المصابين بفيروس كورونا، حيث يقدر إنتاج الشركة بـ 2000 جهاز أسبوعيا.

ويشار إلى أن الأمير القطري قد التقى مع عدد من المهندسين القطريين العاملين بالمركز والذين يعملون على إنتاج الأجهزة المطابقة لمعايير منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

ورافق تميم بن حمد، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وزير الخارجية: تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي خطوة متقدمة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة https://t.co/HClpKvrVmb pic.twitter.com/TMZBkgfirJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 29, 2020

وبدوره، أوضح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن البدء بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي بوزارة الدفاع والذي قام الأمير تميم بن حمد، بزيارته يعد خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة من أجل الإنسان وسلامته.

وفي السياق نفسه، أكدت لولوة الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات، أن بدء العمل بخطوط إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي من قبل شركة برزان القابضة، يأتي بناء على توجيهات تميم بن حمد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأجهزة في ظل النقص العالمي.