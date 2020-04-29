حفتر يعلن وقف جميع العمليات العسكرية

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة الدول الصديقة.

حسب "ليبيا 24" قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن حفتر سيقدم ما وصفها بخريطة طريق لمستقبل لليبيا خلال الأيام المقبلة.

وأكد المسماري أن وقف الجيش للعمليات العسكرية من جانبه جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة.

ميدانيا أعلن الناطق باسم الجيش أن الجيش تمكن من صد هجوم لقوات الوفاق في محور طريق المطار ونجح في قتل 7 من أفراد القوات المهاجمة وجرح 16 منهم.

وقال المسماري إن قوات الوفاق تحاول الهجوم على قاعدة الوطية انطلاقا من مدينة الزاوية وتستخدم الطائرات المسيرة في شن غارات على القاعدة.