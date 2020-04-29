الأمين العام لحزب المؤتمر يطالب زعيم الحوثيين بالتدخل بعد "وصمة عار"

حذر القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر الأحزاب السياسية في اليمن)، الشيخ ياسر أحمد العواضي، اليوم الأربعاء، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، من مغبة ممارسات مشرفيهم المعينين في محافظة البيضاء وسط اليمن، متهماً أحدهم بقتل امرأة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العواضي وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، في تغريدات على حسابه في "تويتر":‏

"مشرفي الحوثي في البيضاء قد بغوا وهتكوا الأعراض واغتصبوا الأرض وأهانوا أهلها وهدموا بيوتهم وقد ابلغنا قيادتهم عبر وسطاء لعلهم يستنكروا جرائم مشرفيهم في رداع وقيفة والسوادية والبيضاء وذي ناعم والزاهر والصومعة ومكيراس والملاجم وبقية المديريات".

واتهم في تغريداته مشرفي الحوثيين بقتل امرأة تدعى جهاد الأصبحي، واعتبر ما حدث "وصمة عار في جباه فاعليها".

ووجه العواضي، رسالة لقيادة "أنصار الله" بالقول: "أمام قيادة الحوثيين الخيار إما أن ترفع طغاتها من البيضاء، أو تتركنا وهم نتقاتل قبائل لقبائل وبذلك سنظل غير منحازين لأي جهة ولن نقبل لا التحالف ولا غيره معنا".

وأعرب القيادي المؤتمري عن أمله في تدخل زعيم "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، في "استنكار جرائم الشعف في البيضاء وتقديمهم للمحاكمة ورفعهم من المحافظة"، مؤكداً في الوقت نفسه على قتال مشرفي الجماعة بمحافظة البيضاء في حال كانت قيادتهم "راضية على تلك الممارسات".

‏وذكر العواضي أن قبائل البيضاء أبلغت الوسطاء بمطلبها رفع مشرفي "أنصار الله" من محافظة البيضاء، وإمهال الجماعة 3 أيام لتنفيذ ذلك.

وأيد القيادي المؤتمري موقف مشائخ البيضاء، داعياً إياهم إلى "الاستعداد الكامل وعدم الركون للوساطة والمهلة".

وكانت مصادر محلية تناقلت، الاثنين الماضي، نبأ مقتل امرأة تدعى جهاد أحمد الأصبحي في منطقة أصبح بمديرية الطفة في محافظة البيضاء أثناء مداهمة "أنصار الله" منزل والد زوجها، بهدف اعتقاله.