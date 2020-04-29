جنرال إسرائيلي: الإيرانيون أذكياء والشرق الأوسط تغير بعد مقتل سليماني

قال رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حليوة، إننا مستمرون في مراقبة كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عن كثب.

وذكر الجنرال حليوة في حوار مطول مع الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تراقب البرنامج النووي الإيراني وتضع كل الإمكانات والاحتمالات على الطاولة لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

وأوضح الجنرال أهارون حليوة أن منطقة الشرق الأوسط تغيرت تماما بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، والذي يعتبرها من أكثر الأحداث دراماتيكية في الشرق الأوسط.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري نقلا عن الجنرال الإسرائيلي أن الإيرانيين أذكياء وحكماء، ولكنهم يحرضون الجميع على مواجهة بلاده، مشيرا إلى أن إيران تواجه مشكلة كبيرة وأزمة حقيقية حاليا ممثلة في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحول بديل الجنرال قاسم سليماني، الجنرال إسماعيل قاآني، أوضح أن الأخير لابد وأنه مختلف تماما عن سلفه، فالجنرال سليماني وجه بلاده في ناحية مختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت فجر الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.