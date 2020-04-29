من الصين إلى بغداد... شحنة طبية بالأطنان مع أغنية لكاظم الساهر ضد كورونا (صور)

وصلت طائرة محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الطبية، مساء اليوم الأربعاء، في مطار بغداد الدولي، قادمة من الصين، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وارفقت الشحنة التي تعد الرابعة حتى الآن، بلافتات تحمل مقطعا لأحد أشهر أغاني الفنان العراقي الشهير، كاظم الساهر، في حملة للقضاء على وباء "كوفيد 19" في العراق الذي يسجل في الوقت الراهن ارتفاعا بعدد المصابين.

وأعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، قائلا: "وصلت إلى مطار بغداد، طائرة محملة بنحو 30 طنا من المساعدات تشمل مواد ومستلزمات طبية تدخل في معالجة المصابين بفيروس كورونا".

© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq مساعدات طبية صينية تصل إلى مطار بغداد الدولي

وأضاف الصحاف، موضحا، أن هذه المساعدات مبادرة أطلقتها شركات، ورجال أعمال عراقيون مقيمون في الصين بمدينة أيو وكوانجو، استجابة لدعوة سفارة جمهورية العراق لدى بكين، وبالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية العراقية.

وعبر المتحدث بإسم الخارجية، أن المساعدات الطبية الواصلة من الصين، تجسيد لحالة التكاتف، والتضافر بين أبناء البلد في مواجهة التحديات التي يتعرض لها من جائحة كورونا.

وحملت شحنة المساعدات، لافتات أرفقت بالعلم العراقي، كتب عليها مقطع من أغنية للفنان الشهير كاظم الساهر، هو: سلام عليك.. على رافديك..عراق القيم.. التي غناها في عام 2008 وهي من كلمات الشاعر العراقي، أسعد الغريري.

© Photo / © PHOTO / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF IRAQ مساعدات طبية صينية تصل إلى مطار بغداد الدولي

وتعتبر شحنة المساعدات الطبية التي حملت شعار "معا ضد كورونا"، التي وصلت من الصين، اليوم، هي الرابعة من نوعها حتى الآن، خلال شهر إبريل الجاري، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، التزامن مع إرتفاع عدد الإصابات لاسيما في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، ومناطق أقصى جنوب البلاد.

وسجل العراق، في أحدث حصيلة معلنة قبل ساعات، 75 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد، أغلبهم في منطقة بمحافظة البصرة الواقعة في الجنوب، بسبب مجلس عزاء.