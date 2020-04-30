الحوثي يعلق على تسجيل إصابات بفيروس كورونا بعدن

علق القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، على إعلان وزارة الصحة اليمنية عن 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في عدن.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "هل اعلان فيروس كورونا بعدن صحيح أم أنه ياتي ضمن التكتيكات السياسية؟ ندعوا الله ان يلطف بإخواننا بمحافظة عدن وفي جميع المحافظات".

وحمل الحوثي أمريكا والسعودية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسؤولية وصول الفيروس إلى اليمن قائلا: "ونحمل دول العدوان الامريكي السعودي وحلفائه المسؤولية فهم من تجاهلوا وضع محاجر أو أي احترازات بل دفعوا اليمنيين للعودة حتى بدون شهائد خلوا من كوفيد 19 صحي".

هل اعلان فيروس كرونا بعدن صحيح ام انه ياتي ضمن التكتيكات السياسية؟

ندعوا الله ان يلطف باخوننابمحافظة #عدن وفي جميع المحافظات

ونحمل دول العدوان الامريكي السعودي وحلفائه المسؤلية فهم من تجاهلوا وضع محاجر او اي احترازات بل دفعواباليمنيين للعودة حتى بدون شهائد خلوا من #كوفيد_19 صحية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 29, 2020

وأكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم يوم الأربعاء تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأكد "باعوم" في تصريح لقناة "اليمن الفضائية" الرسمية تسجيل 5 حالات إصابة بالوباء، لافتا إلى أن الفرق الطبية تقوم بما يلزم.

وسجل اليمن أولى الحالات بفيروس كورونا في العاشر من الشهر الجاري لمواطن بمديرية الشحر بحضرموت شرق البلاد، وأُعلن شفاؤها من الفيروس الاثنين الماضي.