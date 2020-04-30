حكومة الوفاق: هناك قواعد جوية بأراضينا تديرها دول أجنبية لإحداث فوضى في ليبيا

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أمس الأربعاء، عن وجود قواعد جوية ليبية خارج السيطرة، تقوم بإحداث فوضى في البلاد، لافتة إلى أن "تحييدها بات واجبا وطنيا".

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، في عرض مرئي بالخرائط والصور إن "هذه القواعد تديرها دول أجنبية لإحداث الفوضى في ليبيا، وتُستخدم كمحطات انطلاق لطائرات تقصف أهدافًا مدنية ومنشآت الدولة، ما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وتدمير مدارس ومستشفيات".

وأضاف قنونو خلال العرض الذي نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على صفحته بموقع "فيسبوك" على أن "تحرير تلك القواعد وتحييدها أصبح واجبًا دينيًا ووطنيًا ومصيريا، ويمثل أولوية لقواتنا، لأنها تشكل خطرًا على المدنيين".

في نفس السياق، أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة الدول الصديقة.

وقال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أمس الأربعاء إن حفتر سيقدم ما وصفها بخريطة طريق لمستقبل لليبيا خلال الأيام المقبلة.

وأكد المسماري أن وقف الجيش للعمليات العسكرية من جانبه جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.