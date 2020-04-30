وزير الصحة اليمني: تسجيل أول حالتي وفاة بـ"كورونا"

أعلن وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، اليوم الخميس، تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال باعوم في اتصال هاتفي مع تلفزيون "اليمن" الرسمي الذي يبثُ من الرياض، نشرت وزارة الصحة اليمنية تسجيلا له على حسابها في "تويتر": "اليوم تم الإعلان عن 5 إصابات بفيروس كورونا، من بين هذه الإصابات حالتي وفاة".

وأضاف: "أجرينا فحصاً للحالات لمرتين وظهرت إيجابية، وفي ظل هذا الوباء العالمي لابد أن نعلن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس".

وتابع: "في مثل هذا الأسبوع السادس عشر من شهر أبريل في العام الماضي 2019م، سجلنا 34 حالة وفاة في عدن من حمى الضنك والشيكونغونيا، وسُجلت 56 حالة وفاة في محافظة تعز، من هذا المرض، كما سُجلت 68 حالة وفاة في محافظة الحديدة، الفيروسات كلها متشابهة في أعراضها من حيث الحمى وضيق التنفس والوفاة".

وكانت الصحة اليمنية أعلنت، الأربعاء، تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

سبق ذلك في العاشر من أبريل الجاري، الإعلان عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في اليمن، لستيني يعمل في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، والتي تماثلت للشفاء عقب نصف شهر من اكتشافها، حسب الصحة اليمنية.