تغيرات جذرية مقبلة في حياة المواطنين في دولة خليجية

أعلنت دولة خليجية، يوم أمس الأربعاء، أنها اتخذت قرارا جديدا بشأن العمالة في البلاد من خلال تطبيق سياسة جديدة.

ذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن وزارة المالية أنها اتحذت قرارا باستبدال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.

#وزارة_المالية تصدر منشورا ماليا إلى كافة الشركات الحكومية. pic.twitter.com/JEsB8IIy0o — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 29, 2020

وبحسب الوكالة، يأتي هذا القرار ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.

٥٠٠ مليون ريال عُماني خفض بالموازنة العامة للدولة جراء خفض ٥ بالمائة من الاعتمادات العسكرية والأمنية و١٠ بالمائة من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها . pic.twitter.com/M2nBxWDub8 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 19, 2020

وأبلغت ​وزارة المالية العمانية​ الشركات التابعة للسلطنة، بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، كما شددت الوزارة على الشركات الحكومية ضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.

ونشرت الوكالة الأنباء العمانية منشورا على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن السياسة العمانية الجديدة هي "التعمين"، أي إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.