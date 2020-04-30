49 شائعة تم تداولها في الأردن خلال شهر

أظهر تقرير مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" تراجع انتشار الشائعات في الأردن خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

انخفض عدد الشائعات بشكل ملحوظ، مقارنة بالشهر السابق بسبب التحذيرات التي أطلقتها الحكومة بتشديد العقوبات على كل من يروج الشائعات.

وحسب "أكيد" وصل عدد الشائعات إلى 49 شائعة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي، الذي سجل 67 شائعة، بحسب وكالة "بترا".

مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تتصدر المشهد في نشر الشائعات وترويجها، حيث بلغت في نسبتها 38 شائعة، كما روجت وسائل الإعلام المحلية لـ11 شائعة.

وحذر المرصد من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها.

وعادة ما تزدهر الشائعات في الظروف الاستثنائية مثل أوقات الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها.

ومن المعروف أن الشائعات تُروّج بشكل ملحوظ في بيئات اجتماعية وسياسية وثقافية دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها وحجم تأثير موضوعها.