العراق يجلي 110 من رعاياه العالقين في إسبانيا... فيديو

سيرت سفارة جمهورية العراق لدى مدريد رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجِد، وعلى متنها 110 مسافِرين، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية.

ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين العراقيين الموجِودين في إسبانيا الراغبين في العودة إلى البلاد لتسجيل بياناتهم، لإعداد رحلة العودة بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقيّة.

وكانت وزارة الخارجية وعبر دائرة المراسم قد فاتحت الجانب الإسباني لاستحصال الموافقة على دخول الطائرة العراقية لنقل العالقين في مدريد في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم.

طائرة الخطوط الجوية العراقية تصل #إسبانيا لإجلاء الرعايا العالقين هناك pic.twitter.com/0ZtUBXoepF — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) April 30, 2020

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.