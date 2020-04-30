العراق يجلي 110 من رعاياه العالقين في إسبانيا... فيديو

ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين العراقيين الموجِودين في إسبانيا الراغبين في العودة إلى البلاد لتسجيل بياناتهم، لإعداد رحلة العودة بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقيّة.
وكانت وزارة الخارجية وعبر دائرة المراسم قد فاتحت الجانب الإسباني لاستحصال الموافقة على دخول الطائرة العراقية لنقل العالقين في مدريد في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم.
طائرة الخطوط الجوية العراقية تصل #إسبانيا لإجلاء الرعايا العالقين هناك pic.twitter.com/0ZtUBXoepF— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) April 30, 2020
وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.
سفارة جمهوريّة #العراق لدى #مدريد تُسيِّر رحلة استثنائيّة على متنها (110) مُسافِراًhttps://t.co/HrYn7HtzZ8— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 29, 2020
يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.
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