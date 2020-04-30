السعودية تحدد قائمة اشتراطات للأسواق التجارية في زمن كورونا

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، قائمة بالاشتراطات البلدية للأسواق التجارية فيما يتعلق بالمنشآت والموظفين والمتسوقين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل هذه الاشتراطات في وضع التزامات على المحلات، والتزامات أخرى خاصة بالعاملين، واشتراطات أخرى خاصة بالتسوق.

أما عن الالتزامات الخاصة بالمحلات فتتلخص في منع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتوعية المتسوقين بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات.

#انفوجرافيك | الاشتراطات البلدية للأسواق التجارية "المولات"، بما يتعلق بالمنشآت والموظفين والمتسوّقين خلال أزمة فيروس #كورونا.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/F3VZxEUg2x — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) April 29, 2020

أما الالتزامات الخاصة بالعاملين فتشمل قياس درجة حرارة الموظفين بشكل يومي، والتأكد من وجود مسافة آمنة تبلغ مترين بين العاملين، والتقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية.

بينما تشمل الاشتراطات والالتزامات الخاصة أثناء التسوق تنظيف وتطهير عربات التسوق، وتنظيم دخول وخروج المتسوقين، ومنع دخول من يقل عمره عن 15 عاما، وتخصيص 10 أمتار مربعة لكل متسوق.