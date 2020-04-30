العراق يطلق رابع رحلاته الاستثنائية إلى موسكو لإجلاء رعاياه العالقين

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، جدول الرحلات الاستثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في الخارج بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجِد.

نقل المكتب الإعلامي في الوزارة، إعلان وزارة النقل العراقية عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم الخميس الموافق 2020/4/30 والذي يتضمن رحلتين إلى موسكو وعمان استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إجلاء 314 من المواطنين العراقيين العالقين في روسيا على متن رحلات استثنائية، في إطار إجلاء مواطنيها العالقين في عدد من الدول الأجنبية بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.