بالفيديو... لبناني ينتقم ويسدد دينه للمصرف بطريقة غير مألوفة

أقدم مواطن لبناني على تسديد قرضه الشهري لمصرف لبناني بطريقة غير مألوفة وغريبة للمعاملات المصرفية في لبنان.

نشر المواطن اللبناني مقطع فيديو لعملية الدفع عبر مشاهدة مباشرة عبر "فيسبوك" لعملية الدفع التي حصلت حيث قام بدفع مبلغ 350 دولارا أمريكيا بالعملات المعدنية الصغيرة، من فئة 250 و500 ألف ليرة لبنانية كعملية اعتراض على احتجاز أمواله من قبل المصرف.

وبحسب المواطن اللبناني استغرقت عملية احتساب العملات المعدنية الصغيرة نحو ساعة تقريبا.