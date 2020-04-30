بالفيديو...أجسام غريبة في سماء مدينة بعلبك اللبنانية تثير هلع المواطنين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، اليوم الخميس، مقطع فيديو قيل إنه سجل في مدينة بعلبك اللبنانية من قبل مواطنين.

وأظهر مقطع الفيديو وميضا غريبا في سماء مدينة بعلبك يتحرك صعودا ونزولا.

وأبدى المواطنون استغرابهم الكبير من التحركات الغريبة في السماء حيث عبر بعضهم عن الهلع والخوف.

وفي السياق نفسه، ذكرت مواقع إعلامية لبنانية أن هذه الاجسام هي أقمار صناعية أطلقتها شركة Space X للإنترنت السريع، وتأتي ضمن إطار مشروع "Starlink" لتوفير خدمة الإنترنت السريع للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأعوام المقبلة.

وكانت الشركة، في وقت سابق، قد كتبت في وصفها للمهمة: "ستوفر Starlink خدمة إنترنت سريعة وموثوقة للمواقع التي كان الوصول إليها غير موثوق به أو مكلف أو غير متاح تمامًا".