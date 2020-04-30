مصر... الكنيسة تسمح بإقامة الأفراح بستة مدعوين فقط

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مصر، أنها أقرت ضوابط جديدة بشأن إقامة "صلوات سر الزيجة" أو ما يعرف بـ"الأكاليل"، في الوقت الحالي، وذلك للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الكنيسة حددت عدد الحضور من المدعوين والكنيسة بشكل استثنائي، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

ولفتت الصحيفة إلى أن "البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر، اليوم الخميس، إقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت بشرط السماح بحضور 6 أشخاص فقط من أسرتي الزوجين والأب الكاهن الموجود في الكنيسة، إضافة إلى شماس فقط، وذلك بشكل استثنائي بسبب الوباء العالمي ولمنع التجمعات مع مراعاة الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية أثناء إقامة الصلوات حفاظا على الأرواح".

وأوضحت الصحيفة أن "إقامة صلوات سر الزيجة، تكثر خلال فترة الخمسين المقدسة، التي تأتي عقب الصوم الكبير الذي استمر لمدة 55 يوما ويتبعه صوم الرسل والذي يستمر نحو شهر".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.