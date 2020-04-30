رجال أعمال عراقيون يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية... صور

وصلت إلى مطار بغداد الدولي، طائرة محملة بمساعدات قدرها نحو 30 طنا من مواد ومستلزمات طبية تدخل في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وصرحت وزارة الخارجية العراقية على وقعها الرسمي أن هذه المساعدات مبادرة أطلقتها شركات ورجال أعمال عراقيون مقيمون في الصين بمدينة أيو وكوانجو استجابة لدعوة سفارة جمهورية العراق لدى بكين، وبالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية العراقية.

وتابعت الوزارة "يأتي ذلك كتجسيد لحالة التكاتف والتضافر بين أبناء البلد في مواجهة التحديات التي يتعرض لها".

وصول ثلاثين طناً من المساعدات الطبية الى بغداد



وصلت الى مطار #بغداد طائرة محملة بالمساعدات وهي مواد ومستلزمات طبية تدخل في معالجة المصابين بفايروس كورونا المستجد بنحو (30) طناً. pic.twitter.com/V4gsG8APA2 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 29, 2020

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.