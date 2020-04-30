حصيلة إنقاذ... إعادة أكثر من 13 ألف عراقي عالق في الخارج

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن حصيلة المسافرين العراقيين العالقين في الخارج، الذين تمت إعادتهم على متن رحلات جوية وبرية استثنائية سيرت من نحو 19 بلدا حول العالم.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" ، في العراق، إعادة نحو 13836 مسافرا عراقيا، من العالقين في الخارج إلى البلاد، من خلال تنسيق الجهود المشتركة ما بين وزارتي الخارجية والنقل، والسفارات العراقية المنتشرة في عموم دول العالم، منذ بدء إجراءات الحظر الوقائي والإغلاق وتوقف الطيران.

وأضاف الصحاف، أن العراقيين الذين تم إعادتهم إلى العراق، كانوا عالقين في أكثر من 19 دولة.

وأشار متحدث الخارجية العراقية، إلى أن عدد الرحلات الاستثنائية التي سيرت لإعادة العراقيين العالقين في الخارج، بلغ 70 رحلة جوية، ورحلتين بريتين، وذلك بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، والجهات المعنية في ساحات عمل بعثاتنا.

وفي وقت سابق من اليوم، سيرت سفارة جمهورية العراق لدى مدريد رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجِد، وعلى متنها 110 مسافرين، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان الجاري، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.