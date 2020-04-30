كورونا يصل إلى آخر محافظة مصرية كانت خالية من الفيروس

أعلنت مصر، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في شمال سيناء، وكانت آخر محافظة خالية من الفيروس في مصر.

وحسب "سكاي نيوز" كانت شمال سيناء المحافظة الوحيدة في مصر، التي حافظت على سجلها خاليا من الإصابات بكورونا، منذ ظهور الفيروس في البلاد، منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في المحافظة، طارق شوكة، في بيان أن الحالة المصابة دخلت مستشفى في مدينة بئر العبد إثر الاشتباه بإصابتها بالفيروس.

وتم سحب العينات المعملية وفقا لإجراءات وزارة الصحة، ليتبين أن الحالة مصابة بالفيروس بعد أن كانت نتيجة التحليل إيجابية.

ولفت شوكة إلى أنه تم عزل الحالة في الحجر الصحي داخل المستشفى، مضيفا أن فرق الترصد قامت بعمل إجراءات التقصي الوبائي وأعمال التطهير اللازمة واتخاذ إجراءات متابعة المخالطين لها.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، أمس الأربعاء، 5268، من بينهم 380 حالة وفاة، فيما تماثلت 1335 حالة للتعافي، وذلك بعد مرور 11 أسبوعا على ظهور الفيروس في البلاد.