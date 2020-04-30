الجامعة العربية: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محتلة سيكون بمثابة "جريمة حرب"

أكدت الجامعة العربية، اليوم الخميس، أن إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيكون بمثابة "جريمة حرب"، مطالبة الحكومة الأمريكية بعدم دعم أي مخطط إسرائيلي يهدف لضم المناطق الفلسطينية المحتلة، وهي الخطوة التي تدمر أسس السلام المنشود في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية بيانا عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر الفيديو كونفرانس أن "إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب".

وطالب البيان الإدارة الأمريكية "بالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بخطة السلام الأمريكية، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، قد أعلنا سابقا أن قيام إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية سيقتل حل الدولتين ويقوّض فرص السلام.