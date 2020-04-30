هل تشهد إسرائيل حدثا جديدا مع "حماس"؟

كشفت قناة عبرية النقاب، مساء اليوم الخميس، عن حدث إسرائيلي جديد قد تشهده مع حركة حماس

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل أقرت بإجراء اتصالات غير مباشرة مع حماس حول صفقة تبادل أسرى، حيث عقد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، جلسة هاتفية للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين لبحث الاتصالات الجارية مع حماس لإتمام الصفقة وإحاطة عائلتي المفقودين علما بالتطورات المستمرة.

وأكدت القناة أن نتنياهو أجرى، الأسبوع الماضي، أول جلسة هاتفية من نوعها للجنة الوزارية الخاصة بشؤون الأسرى والمفقودين، وشارك فيها وزير الأمن الداخلي، آرييه درعي، ووزير الدفاع، نفتالي بينيت، ووزير المالية، موشيه كحلون.

وأوضحت أن اللجنة أبلغت عائلات المفقودين والأسرى بهذه التطورات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصدر مطلع أن إسرائيل أوضحت أنها تصر على تنفيذ صفقة تشمل الإفراج عن جميع الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى حماس في آن واحد وترفض تطبيقها على مرحلتين.

وأضاف المصدر أن إسرائيل اقترحت لقاء ذلك تقديم المساعدات الإنسانية ونقل مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا إلى قطاع غزة، وكذلك دفع برامج اقتصادية في القطاع إلى الأمام.