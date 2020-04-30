واشنطن: ندعم الوجود التركي في إدلب ونأمل أن تواصل أنقرة الضغط على الإرهابيين

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة، جيمس جيفري، اليوم الخميس، دعم بلاده بقوة لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، وكذلك العمليات العسكرية التركية هناك.

واشنطن- سبوتنيك . وقال جيفري ، خلال مؤتمر عبر الإنترنت مع المجلس الأطلسي: "إننا ندعم بقوة العمل العسكري التركي. كما ندعم بقوة وقف إطلاق النار".

وأضاف: "نأمل أن نرى الأتراك يواصلون ممارسة الضغط على المنظمات الإرهابية هناك. كان هناك بعض تبادل إطلاق النار، وكان هناك أيضًا بعض الضغط عليهم. نأمل أن يستمر ذلك".

روسيا وتركيا وإيران هم الضامنون لوقف إطلاق النار في سوريا المتضررة من النزاع. نشرت موسكو وأنقرة دوريات عسكرية مشتركة في المنطقة عدة مرات منذ مارس/ آذار.