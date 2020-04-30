سوريا ترد على ألمانيا بعد قرارها بشأن تصنيف "حزب الله" اللبناني

أدانت الحكومة السورية بشدة قرار ألمانيا اعتبار "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، معتبرة أن هذا القرار يؤكد "رضوخ ألمانيا للسياسات الأمريكية"، وهو "وسام شرف للحزب".

ونقلت "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية تصريحه:

"تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية".

وقال المصدر: "إن هذا القرار للحكومة الألمانية يجسد بشكل واضح رضوخها لإملاءات الصهيونية العالمية وتبعيتها المذلة للسياسات الأمريكية الداعمة لكيان الاحتلال الغاصب الأمر الذي يعبر بجلاء عن استمرار فقدان ألمانيا للسيادة والاستقلالية في سياستها الداخلية والخارجية التي فرضت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وأضاف إن: "سورية إذ تجدد التعبير عن الدور الريادي لحزب الله كأحد أبرز حركات المقاومة ضد الاحتلال فإنها ترى في هذا القرار الجائر للحكومة الألمانية وسام شرف للحزب واعترافا صريحا بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني وإجهاض المشاريع الغربية التي تستهدف الحقوق والمصالح العليا للأمة العربية".

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أنها اتخذت قرارا بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشرطة الألمانية قامت بمداهمات صباح اليوم لاعتقال أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية.

وبحسب التقارير الألمانية، فإن نحو 1050 شخصا متهمون بانتمائهم للحزب على الأراضي الألمانية.

وفي السياق نفسه قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن "الوزير هورست زيهوفر أعلن حظر تنظيم "حزب الله" في ألمانيا".