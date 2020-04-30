رئيس الوزراء المصري يوضح سبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن السلطات ستتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه استغلال الفترة الحالية بهدف تحقيق مكاسب مخالفة للقانون، ظناً بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى.

وخلال اجتماعه بالمحافظين عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وجه مدبولي بتشديد الإجراءات المتبعة خلال فترات حظر التجوال، مؤكداً على ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مع مديري الأمن.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام خلال فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى انتشار المرض وظهور حالات أكثر.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5537، إلى جانب 12 حالة وفاة أخرى ليبلغ إجماليها 392 وفاة.

وفي ختام كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى إيضاح نقطة هامة تتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخراً، بخصوص فتح المحال، لافتاً إلى شكوى عدد من محال الحلويات، من إغلاقها، وموضحًا أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء والاستمرار في العمل خاصة خلال شهر رمضان.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المحافظين عرضوا خلال الاجتماع الموقف الحالي لكل من عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بكل محافظة وكذا حالات الشفاء منه والوفيات، كما استعرضوا جهود أعمال التطهير والتعقيم التي يتم إجراؤها في المنشآت الحكومية والعامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات.

من جانب آخر، أشار المحافظون إلى استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جرّاء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.