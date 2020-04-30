وزير الصحة السوداني يثير جدلا في العالم العربي بتصريحات عن كورونا... فيديو

أثارت تصريحات وزير الصحة السوداني الأخيرة موجة عارمة من التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن طرق علاج مصابي مرض "كوفيد 19" في البلاد.

وتلقى المواطنون باستغراب شديد تصريحات الوزير السوداني أكرم علي، والتي أدلى بها في مؤتمر صحفي حول تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

تصريح #وزير_الصحه_السوداني وصل تأثيره خارج حدود السودان لبساطته ولأنه استخدم لغة سهلة ويفهمها الجميع وتكلم بكل شفافية

> ومصداقية كلامه، تتجسد في المناظر اللي نشوفها في جميع البلدان، خارج وقت الحظر في المحلات والاسواق، مافيه أي احساس بالمسؤولية عند كثير من الناس pic.twitter.com/J21pxKFASG — إبراهيم المنيف (@altamimi14) April 30, 2020

وقال الوزير السوداني في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن فيروس كورونا المستجد ليس له علاج، وأنه لو أصيب أي مواطن سوداني بالفيروس، فإن وزارة الصحة ستعطيه "البانادول"، ولو اختنق سيعطى "أكسيجين.. ولو ضاقت عليه فسيموت".

وزير #وزارة_الصحة في #السودان.

الدكتور أكرم التوم :



كورونا ليس له علاج .



سنعطيك .. بندول

ولو اختنقت .. سنعطيك أوكسجين



لو ضاقت عليك .. "ستموت" .. باختصار. pic.twitter.com/1njov24Lo6 — حمود الفايز ✍🏻. (@HomudAlfayez) April 30, 2020

وأتت تصريحات الوزير أثناء إعلان الوزارة، أمس الأربعاء، عن الحصيلة النهائية لمصابي الفيروس في البلاد، والتي سجلت أمس أكبر عدد إصابات منذ بداية انتشاره في السودان قبل شهرين، والتي بلغت 57 حالة و3 حالات وفاة.

وبحسب تصريحات الوزير، بلغ عدد مجمل المصابين بفيروس كورونا في السودان 375 حالة، توفي منهم 28 حالة.