الجيش المصري: مقتل وإصابة 10 عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان مقتضب، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد".

وأضاف "نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

وتابع "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره".