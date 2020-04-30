أول تعليق رسمي مصري على حادث بئر العبد الإرهابي

نعى مجلس الوزراء المصري في بيان، شهداء الجيش المصري، إثر الحادث الإرهابي جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، أكد مجلس الوزراء "تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان".

وقال المجلس إن "هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا".

وتابع "سيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز".

وأضاف "سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار".

وأوضح "هكذا علمنا التاريخ دوما، أن الحق والخير والعدل ينتصرون على الباطل والشر والظلم".

وختم "ستحيا مصر بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار على مر العصور".

وأعلن الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف "نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".