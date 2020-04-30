مروحيات إسرائيلية تستهدف بالصواريخ مدينة القنيطرة السورية

شن الطيران المروحي الإسرائيلي قرب منتصف الليلة، اعتداء صاروخيا مستهدفا عددا من المواقع السورية في محافظة القنيطرة وريفها.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن "طائرات مروحية تابعة للقوات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من سماء الجولان السوري المحتل، مستهدفة مواقع داخل محافظة القنيطرة".

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن "عددا من الصواريخ سقط بالقرب من تل أحمر بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، فيما سقطت صواريخ أخرى داخل مدينة القنيطرة التي هدمها الجيش الإسرائيلي بالكامل في حرب تشرين/ أكتوبر قبل انسحابه أمام تقدم الجيش السوري".

وأكد المصدر أن "الإضرار اقتصرت على الماديات".