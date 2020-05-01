سلاح الجو الليبي التابع لقوات الوفاق يستهدف آليات وأفراد تابعين لحفتر غربي البلاد

نفذ سلاح الجو الليبي التابع لقوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، غارات جوية في عدة مناطق غربي البلاد استهدف خلالها آليات وأفراد تابعين للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر .

طرابلس – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "سلاح الجو الليبي ينفذ 6 غارات قتالية قبل قليل بالقرب من وادي مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة استهدفت رتل اليات مسلحة وأفراد تابعين لميليشيات حفتر الإرهابية (الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر)".