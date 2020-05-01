اليمن.. القوات المشتركة تعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

دارت مواجهات، اليوم الجمعة، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى التشكيلات العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، بأن "الحوثيين أقدموا على محاولة تسلل (بائسة) من قريتي المقانع والشعينة جنوب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، صوب مدينة حيس".

وأضاف أن "القوات المشتركة تصدت للعناصر المتسللة وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال المواجهات".

وأشارت إلى "أن محاولة تقدم الحوثيين هي الثانية خلال 24 ساعة في مديرية حيس".

وكانت القوات المشتركة أعلنت، الخميس، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، خلال صدها زحفاً للجماعة صوب مواقع شمال غربي مديرية حيس.