إقليم كردستان يرفض طلبا بإعادة فتح المساجد 

رفضت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إقليم كردستان، طلبا بفتح المساجد في الإقليم، داعية إلى "الصبر" حتى العاشر من الشهر الحالي.

ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، عن اللجنة أن طلبات وردت إليها من أئمة المساجد والمواطنين في الإقليم، لإعادة فتح أبواب المساجد خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الأمر تم مناقشته مع وزراء الداخلية والصحة والأوقاف والشؤون الدينية والمحافظين، وقد ارتأى الجميع أنه من غير المستحسن فتح المساجد في هذا الوقت.

ورأت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا أن سبب الرفض يعود إلى اكتشاف وتسجيل عدد من الإصابات الجديدة ب‍الفيروس في مدن الإقليم، مبينة أنها لا ترغب تحول أئمة المساجد إلى سبب في زيادة تفشي الفيروس.

وجاء في بيان اللجنة أنه حتى لا يحدث أي اختلاف وحماية للإجماع في الرأي بين علماء الدين والمجلس الأعلى للإفتاء، فإن القرار يشمل جميع مساجد الإقليم، مشددة أن هذا الموضوع يعزى إلى الحماية الصحية للمواطنين، ولا يمكن تسييسه، مشددة على أن الخروج عن قرار اللجنة العليا والرأي الجماعي في الإقليم سيكون تفرقة وتمييزا سياسيا واجتماعيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 2.3 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.