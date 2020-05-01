إصابة مذيعة عربية بفيروس كورونا

أعلنت مذيعة التلفزيون السوداني الرسمي، سوزان سليمان، مساء أمس الخميس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت سليمان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن نتيجة الفحص الخاصة بها حول أعراض فيروس كورونا عليها، جاءت إيجابية.

وقالت سوزان سليمان "مساء الخير عليكم، الحمد لله، أنا بخير، دعواتكم"

وأوضح الموقع الإلكتروني "الحدث السوداني" أن سليمان تعتبر أول إعلامية تصاب بالمرض، منوها إلى أنها تعمل متطوعة في منصة الكورونا السودانية.

ويشار إلى أنه سبق لسوزان سليمان العمل بقناة نادي الهلال السوداني، وعادت للتلفزيون القومي التي بدأت مسيرتها به منذ عشر سنوات، الشهر الماضي.