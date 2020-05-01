اختراق قاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة بعض محتوياتها

ونشر الموقع الرسمي للوزارة الإسرائيلية تغريدة جديدة له، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها اكتشاف خرق لسياج قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وتحديد أضرار لحقت بمعدات عسكرية في القاعدة.

מוקדם יותר, זוהה קרע בגדר בבסיס בדרום הארץ לאחר שהתגלה נזק לציוד צבאי בבסיס. מתחקור ראשוני עולה כי מדובר במספר חשודים שחדרו לבסיס. החשודים גנבו ציוד צבאי, גרמו נזק לציוד ונמלטו. הקרע בגדר תוקן והמשטרה הצבאית פתחה בחקירת נסיבות האירוע, בסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 30, 2020

وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بأن التحقيق الأولي كشف عن وجود عدد من المشتبه بهم دخلوا القاعدة وسرقوا معدات عسكرية، وأتلفوا معدات أخرى، ونجحوا في الفرار، منوها إلى أنه تم إصلاح خرق سياج القاعدة العسكرية، لتفتح الشرطة العسكرية تحقيقا في الحادث.

בדואים פרצו לצאלים וגנבו ציוד ואמל"ח https://t.co/6zCUuoKj7y — ערוץ 7 (@arutz7heb) April 30, 2020

وأوضحت القناة العبرية الـ"السابعة"، أن مجموعة من "البدو" نجحوا في اختراق سياج قاعدة عسكرية تسمى "تسئيليم" في صحراء النقب، وسرقوا معدات وأسلحة شخصية وتمكنوا من الوصول إلى دبابة و13 ناقلة جند ومزقوا أغطيتها.