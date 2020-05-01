عاصفة قوية تضرب مشفى ميداني في قطر والصحة تعلق..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعاصفة وهي تضرب إحدى المناطق في دولة قطر والتي كان يوجد فيها مستشفى ميداني مخصص لمعالجة مرضى فيروس كورونا، الأمر الذي أدى لسقوط وتدمير عددد من الخيام الموجودة.

وأظهرت المقاطع المصورة تدمير عدد من الخيام والمعدات الموجودة بداخلها نتيجة للعاصفة التي ضربت المكان.

عاصفة رعدية ورياح قوية تهدم المستشفى الميداني في قطر وأضرار أخرى في منطقة



#انهيار_المستشفي_الميداني pic.twitter.com/5HQCXvaXGZ — Ten (@ten989) April 30, 2020

وبحسب بيان لوزارة الصحة القطرية، فإن رياحا قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترا في الساعة وأمطارا غزيرة تسببت في انهيار خيمتين كان قد تم إنشاؤهما بمستشفى حزم مبيريك العام بغرض التوسعة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخيام قد أنشئت في إطار توسعة مستشفى حزم مبيريك العام بهدف دعم عملية تقديم الرعاية للمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، مؤكدة أنه لم يتضرر أي جزء آخر من مستشفى حزم مبيريك العام بسبب هذه العاصفة. — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 30, 2020

وأوضحت الوزارة أن هذه الخيام قد أنشئت في إطار توسعة مستشفى حزم مبيريك العام بهدف دعم عملية تقديم الرعاية للمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، مؤكدة أنه لم يتضرر أي جزء آخر من مستشفى حزم مبيريك العام بسبب هذه العاصفة، كما نشرت صحيفة "العرب" القطرية.

ونوهت الى أنه تمّ إخلاء جميع المرضى بشكل آمن وسريع ولم يُصب أي مريض في الحادث، إلا أن 23 من الموظفين أصيبوا أثناء عملية حماية ونقل المرضى، وكانت إصابات معظمهم طفيفة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية لجميع الموظفين المصابين.