بعد حادث "بئر العبد".. السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب

أكدت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلن الجيش المصري، مساء أمس الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان مقتضب، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد".

وأضاف "نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

وتابع "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره".