أغنية عربية تحقق ملايين المشاهدات وتصبح "ترند" .. تعرف عليها

حققت أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب، كما تصدرت التريند في العديد من المواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت آمال ماهر: "اللي قادرة" أغنية تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح، وسعيدة منذ انطلاق الأغنية بردود الأفعال التي وصلت لي من تعليقات الجمهور".

يذكر أن أغنية "اللي قادرة"، من كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز وهي أغنية شارة مسلسل "ليه لأ" الذي سيعرض قريباً على قنوات MBC ومنصة "شاهد".