الجيش السوري يكشف السبب وراء انفجارت مدينة حمص... فيديو وصور

كشفت مصدر عسكري بالجيش السوري، السبب وراء الانفجارات المتتالية التي حدثت في مدينة حمص صباح اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) على لسان مصدر عسكري إنه "في تمام الساعة 9:25 من صباح اليوم سُمِعَت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقع الجيش السوري العسكرية في مدينة حمص".

وأضاف المصدر "بالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر".

وأوضح المصدر أن "الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن محافظ مدينة حمص طلال البرازي، أن "اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق حمص لم تعرف طبيعته بعد أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين".

وأفاد مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي، بوصول 10 إصابات إلى المستشفيات العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.