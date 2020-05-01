السيسي: عمال مصر يسطرون ملحمة تاريخية

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو/ أيار من كل عام.

وقال الرئيس المصري عبر حسابه على "فيسبوك"، "أتوجه إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن".

وأضاف "أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء، أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم، والمحور الأساسي للتنمية، والقاعدة الراسخة للإنتاج".

وتابع "تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".

ويحتفل العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال العالمي وذلك تقديرا وتكريما للعمال حول العالم.

ويعد هذا اليوم عطلة رسمية في أغلب الدول.

ويعود الاحتفال بهذا اليوم إلى القرن التاسع عشر وتحديدا إلى العام 1886 عندما خرج آلاف العمال في الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من مايو في تظاهرات ضخمة للمطالبة بتحسين ظروف العمل غير الإنسانية وغير الآمنة والتي كانت تتسبب بموت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال سنويا.