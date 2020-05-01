بالفيديو.. أطباء سعوديون بمستشفيات مصرية يواجهون كورونا

كشف تقرير لقناة "الإخبارية" وجود أطباء سعوديين في مستشفيات مصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويكافح عشرات الأطباء السعوديون كورونا، مع زملائهم المصريين في الخط الأمامي بالمستشفيات المصرية، وذلك خلال فترة وجودهم في مصر لدراسة الزمالة المصرية بالقاهرة.

فيديو | عشرات الأطباء السعوديين يعملوا كمتطوعين لعلاج #كورونا في المستشفيات المصرية#الإخبارية pic.twitter.com/wDzQSDcdDb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2020

وقرر الأطباء السعوديون مشاركة زملائهم المصريين في مواجهة الفيروس الذي أصبح وباء يهدد سكان العالم.

ويقوم الأطباء السعوديون بدورهم التطوعي في المستشفيات المصرية تحت مظلة الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، ووزارة الصحة المصرية، بحسب "الإخبارية".

ونقلت القناة السعودية عن طبيب الطوارئ محمد عبد العزيز الشنيبر، قوله إنهم يعملون في قسم الطوارئ يدا بيد مع الأطباء المصريين، معتبرا نفسه سفيرا لوطنه في مصر.

وأكد طبيب آخر أنه تم تخييره بين الرجوع إلى الوطن والبقاء، فاختار البقاء لمساعدة زملائه المصريين، مشيرا إلى أنه "لو احتاجه الوطن فهو مستعد وحاضر".