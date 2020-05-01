وزارة المالية المصرية تعلن بشرى للموظفين بشأن رواتب مايو

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، خبرا سعيدا للعاملين لدى الدولة بشأن صرف رواتب شهر مايو/أيار الجاري.

وصرح محمد معيط وزير المالية المصري، أنه "سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو/أيار الجاري، بحيث تبدأ اعتبارًا من الإثنين 18 مايو بدلاً من يوم السبت ٢٣ من الشهر نفسه" بحسب بيان للوزارة نقلته صحيفة "الشروق".

وبحسب البيان، تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأخطرت الجهات الإدارية العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان وزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد البيان العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن كل الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.