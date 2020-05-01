خبير عسكري سوري يكشف تفاصيل جديدة عن انفجارات حمص

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد هيثم حسون، اليوم الجمعة، إن الهجوم على مستودع ذخيرة بحمص ليس هجوما وإنما كان خطأ بشريا نتج عنه انفجار في قاعدة تخزين مؤقت للأسلحة والذخائر في مشارف حمص الجنوبية.

وأضاف حسون في تصريح لبرنامج "عالم سبوتنيك"، أن الناطق العسكري أعلن في وقت سابق، أن هناك خطأ بشري حصل في تلك القاعدة أثناء نقل كميات من الذخائر خارج القاعدة وبالتالي ما حصل ليس نتيجة عمل تخريبي أو ليس نتيجة عمل معادٍ من قبل أي طرف أخر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) على لسان مصدر عسكري إنه "في تمام الساعة 9:25 من صباح اليوم سُمِعَت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقع الجيش السوري العسكرية في مدينة حمص".

وأضاف المصدر "بالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر".

وأوضح المصدر أن "الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة".

وأفاد مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي، بوصول 10 إصابات إلى المستشفيات العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.