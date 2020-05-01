بعد سقوط قتلى… السودان وجنوبه يبحثان التطورات الأمنية بمنطقة أبيي

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا بمستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك مانيبي.

وذكرت وكالة "السودان" للأنباء، مساء أمس الخميس، أن دقلو ناقش مع توت قلواك التطورات الأمنية في المناطق الحدودية بين البلدين، خاصة الأحداث التي وقعت في منطقة أبيي، والتي راح ضحيتها عدد من الأرواح البريئة.

واتفق الجانبان، السوداني والجنوبي، على ضرورة إيجاد حلول جذرية ونهائية للمشكلة خلال اليومين القادمين، وأكدا على أن مثل هذه المشكلات التي تقع من حين لآخر لا يمكن أن تؤثر على العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين الشقيقين.

وأفادت الوكالة بأن حمدان دقلو تقدم بالتعازي الحارة لأسر الضحايا على فقدهم، واعدا بحل جميع المشكلات حلا نهائيا في القريب العاجل.

يذكر أن منطقة أبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان، قد شهدت خلال اليومين الماضيين بعض الاحتكاكات، التي راح بسببها بعض الضحايا.