بعد المقاطع المنافية للالتزام... تحذير من متحدث رئاسة الحرمين

حذر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المواطنين من تداول الشائعات، وذلك بعد انتشار مقاطع تنافي الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشدد المتحدث، اليوم الجمعة، على أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية

وحث المتحدث على عدم التسرع والتساهل في التقيد بالإجراءات الاحترازية أو تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها.

وأشار إلى أنه مطالباته جاءت بعد انتشار بعض المعلومات والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنافي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحرمين الشريفين من حسابات ومواقع لا تتحرى الدقة.

وأكد المتحدث أن "الرئاسة لا علاقة لها بأي أخبار غير منشورة على صفحاتها الرسمية"، داعيا لضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والرسمية في إنجاح الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.