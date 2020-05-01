حكومة أبوظبي تلزم المراكز التجارية بتوفير أجهزة لفحص حرارة المتسوقين

طالبت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، اليوم الجمعة، مديري المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات ومالكيها، بتوفير أجهزة وكاميرات الفحص الحراري للمتسوقين عند المداخل الرئيسة لمنشآتها.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الدائرة، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن تركيب أجهزة وكاميرات الفحص الحراري تعد خطوة هامة لتمكين المراكز التجارية من تطبيق أفضل معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الزوار والمتسوقين قبل دخولهم المراكز.

وسيتم ربط الأجهزة مع برامج الهيئة الوطنية للازمات والطوارئ والكوارث مقابل رسوم يتم تحديدها لاحقاً.

وأكد الدائرة أن مدة التسوق والزيارة للعملاء يجب ألا تتخطى الساعتين، وذلك للحد من تكدس المتسوقين والحفاظ على بقاء نسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.

وأوضح وكيل الدائرة راشد البلوشي، أن هذا التعميم يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الدائرة والهيئة الوطنية لإدارة الازمات والطوارئ والكوارث، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تحفظ سلامة أفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا بما يسهم في توفير كافة الخدمات وفق شروط وضوابط آمنة للجميع.

ونوه البلوشي إلى أن المراكز التجارية التي تبدأ بتنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات سيتم منحها الإذن بالافتتاح واستقبال الزوار والمتسوقين الذين تقع عليهم مسؤولية الالتزام في تنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم للتسوق الآمن.

ويتوجب على المتسوقين الوقوف عند المدخل أمام كاميرا الفحص الحراري، والتسوق مدة ساعتين كحد أقصى في المركز، وارتداء الكمامات والقفازات، والتباعد بين الأفراد، والدفع بالبطاقة الائتمانية، وغيرها.

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 26 ألف فحص جديد ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات؛ وتم الكشف عن 557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 13038.

وسجلت الإمارات 6 حالات وفاة جديدة بسبب العدوى؛ ليصبح العدد الكلي للوفيات بالدولة 111. وبلغ مجموع حالات التعافي من المرض، خلال 24 ساعة، 114؛ ترفع الإجمالي إلى 2543 حالة.