تكريم جديد لـ"شهداء" الجيش الشرطة في مصر... صور

قررت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصري، إدراج "مقرات شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع لوحات عاش هنا"، تكريما لهم.

يشار إلى أن مشروع لوحات "عاش هنا" ينفذه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة ليروي ويوثق قصص حياة الشهداء، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري.

وصرحت وزير الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بأن "تركيب لوحات مشروع عاش هنا على المباني التي أقام بها أبناء مصر ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن يأتي على طريق تخليد العظماء".

وتابعت الوزيرة بأن "مسيرتهم ستبقى نبراسا للأجيال القادمة وعبرة وقدوة تستنهض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التى انطلقت منذ فجر التاريخ"، مشيرة إلى "أن توثيق الأماكن التي شهدت حياتهم يعكس فخر الوطن بهؤلاء الأبطال.

يذكر أن لوحات مشروع "عاش هنا" التي تم تخصيصها لأبطال القوات المسلحة والشرطة نفذتها وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وشملت مجموعة من الأبطال منهم الفريق أول عبد المنعم رياض، الفريق أول كمال الدين حسن علي، الفريق محمد سعيد الماحي، اللواء أركان حرب منير أحمد محمد شاش وغيرهم.

وكان الجيش المصري قد أعلن، مساء أمس الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان مقتضب، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد".