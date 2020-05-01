كيف أذهل شاب مصري الآلاف بما فعله مع اللبؤة في شقته

أذهل شاب مصري، الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل في مصر، بسبب ما فعله مع اللبؤة خلال فترات حظر التجوال في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل المبادرة التي نفذها مروض الأسود المصري الشهير، أشرف الحلو، بعدما قرر نقل عرضه الخاص من السيرك إلى منزله.

واتخذت السلطات المصرية عدد من الإجراءات الواسعة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق عدد كبير من الأماكن الترفيهية ومن بينها السيرك القومي.

وقرر أشرف الحلو، الذي ينحدر من عائلة متخصصة في ترويض الأسود منذ القرن التاسع عشر، أن ينقل عروضه من المنزل.

گربه بزرگ

عکسهای نریمان المفتی

از تمرین های روزانه اشرف الحلو، جوان 26 ساله مصری و شیر 5 ساله اش جمانه#NarimanElMofty pic.twitter.com/kjcnSJlYjb — Ebrahim Heidari (@EbrahimHeidari) May 1, 2020

​وبالفعل أحضر الحلو اللبؤة جيمانا إلى منزله، رغم نقل جميع أسود السيرك إلى حديقة خاصة بعد إغلاق السيرك نتيجة الحظر المفروض على أنشطته.

واستبدل أشرف الحلو الدعائم المستخدمة في عروض الأسود بالسيرك، باستخدام الكراسي والطاولات لتقديم عرض ممتع مع اللبؤة جيمانا.

مروض الأسود أشرف الحلو يؤدي عروضا في شقته في القاهرة مع لبوة أفريقية لتشجيع الناس على البقاء في المنزل خلال أزمة #فيروس_كورونا ، الى جانب شقيقته بشرى وشقيقه يوسف الحلو .

الصور من AP pic.twitter.com/SjVrrrBu2V — adnan yousif (@AdnanYousif) May 1, 2020

​ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن أشرف الحلو قوله إنه لجأ إلى تلك الحيلة، بسبب شعوره بالضجر والملل خلال فترة البقاء بمنزله، ما جعله يفكر في إقامة عروض جيمانا داخل شقته.

وعن اللبؤة قال إشرف الحلو إن جيمانا تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، ولكن رغم صغرها تتسم بـ"الذكاء الحاد".