4 سنوات متخفيا.. تداول صورة لـ"غيث" بطل برنامج "قلبي اطمأن"

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات والسعودية وعدد من دول الخليج، ما وصفوها بأنها أول صورة لـ"غيث" بطل برنامج "قلبي اطمأن".

ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي نماذج من الأعمال الخيرية في شهر رمضان، التي يمكن أن يقوم بها أي شخص، في محاولة لأن يبحث كل شخص عن الخير الذي بداخله.

وأخفى بطل البرنامج "غيث" وجهه طوال 4 سنوات، ولكن بعض النشطاء روجوا صورته، التي قيل إنها التقطت له خلال تصويره إحدى حلقات "قلبي اطمأن" في الأردن.

#قلبي_اطمأن

صوره الشاب الاماراتي غيث

قدر ان واحد يصوره من غير ميأخذ باله💔💕💞💓💛💞💓 pic.twitter.com/ZuZESpzK5H — Mohamed Mogy (@MohamedMogy4) April 28, 2020

​ولكن لم يتم تأكيد أن تلك الصورة هي صورة "غيث" الحقيقية، ولكن قال آخرون إنه ليس هناك داع لمعرفة صورة أو شخصية غيث، بل ينبغي أن يبحث كل شخص عن غيث الذي بداخله.

اليوم نبدأ معكم رحلة جديدة فيها الكثير من السعادة.

تابعوا حلقتنا الأولى "الدنيا بخير" اليوم على قناة أبوظبي الساعة 6:20 مساءً بتوقيت الإمارات

وقناة يوتيوب قلبي اطمأن الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات@emiratesrc@abudhabitv#قلبي_اطمأن #غيث #الموسم_الثالث #رمضان #رمضان2020 pic.twitter.com/McVW80LNTn — Qalby Etmaan - قلبي اطمأن (@QalbyEtmaan) April 24, 2020

​واحتل اسم برنامج "قلبي اطمأن" قائمة الأكثر تداولا "التريند" في معظم دول الخليج تقريبا خاصة خلال شهر رمضان، ويحقق كل موسم نسب مشاهدة عالية وتفاعل ملحوظ منذ بداية عرضه في 13 مايو/ أيار 2018.

#قلبي_اطمأن افضل برنامج في رمضان بدون منازع 👌👌 pic.twitter.com/5Xf5UHQ7ob — ديرتي البحرين (@Deertybhr) May 1, 2020

​ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" حالات اجتماعية واقعية، ويعمل هذا الشاب الإماراتي غيث على مساعدتها، متنقلا في مختلف دول العالم من الأردن إلى مصر والعراق وسوريا وأوغندا.

وتعمد القائمون على البرنامج إخفاء شخصية غيث، والتركيز على عمل الخير الذي يقوم به، ويقوم كل موسم بتغيير ملابسه بحيث لا يمكن لأحد التعرف على شخصيته.

طبيب الغلابة محمد مشالي طلب منه غيث الاماراتي - #قلبي_اطمأن عمل له عيادة جديدة ورفض وقال سابقى في عيادتي اساعد الفقراء الى ان اذهب عند الله هي وصيه والدي



حتي رفض المساعده الماليه

وطلب من غيث انه يوديها لمؤسسه الزكاه ❤ pic.twitter.com/usdce3ndMC — أحمدصالحAhmd SaLeh (@iAHMEDsalleh) May 1, 2020

​وعرض من برنامج "قلبي اطمأن" 3 مواسم حتى الآن من بينهم موسم رمضان الجاري، وعرض له أيضا موسم قصير من 8 حلقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.